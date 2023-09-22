Вінгера Порту визнали найкращим гравцем за підсумками першого тижня в груповому етапі ЛЧ.

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Галену засмутив Шахтар 2 голами та асистом на Таремі. Після героя "драконів" у голосуванні розташувались Жоау Феліш (Барселона, 2+1 проти Антверпена), Мартін Едегор (Арсенал, гол проти ПСВ) і Джуд Беллінгем (Реал, переможний гол у ворота Уніона).

Нагадаємо, матчі наступного туру ЛЧ заплановані на 3-4 жовтня. Шахтар зіграє на полі Антверпена 4-го.

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