Вингера Порту признали лучшим игроком по итогам первой недели в групповом этапе ЛЧ.

Палач Шахтера объяснил свой поразительный поступок в духе фэйр-плей: "На его месте мог быть я"

Галену огорчил Шахтер 2 голами и ассистом на Тареми. После героя "драконов" в голосовании расположились Жоау Фелиш (Барселона, 2+1 против Антверпена), Мартин Эдегор (Арсенал, гол против ПСВ) и Джуд Беллингем (Реал, победный гол в ворота Униона).

Напомним, матчи следующего тура ЛЧ запланированы на 3-4 октября. Шахтер сыграет на поле Антверпена 4-го.

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