"Грати в цьому турнірі – це мрія, яка здійснилась. Перша гра групи завжди особлива. Я забив два голи, допоміг команді здобути перемогу, і це найголовніше. Вітаю всю команду, а тепер настав час відпочити, адже ми вже зіграємо в суботу.

Шахтар – Порту – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Ми знали, що гра проти Шахтаря буде нелегкою. Ми добре вивчили їхню команду, щоб здобути перемогу. Порту своєю працею заслужив на три очки. Тепер настав час насолодитися та відпочити.

Чому я вибив м'яч, коли побачив травму гравця Шахтаря (Лемкіна)? Кожен має це зробити, адже ти кладеш руку на своє сумління. Я побачив, що у нього травма, і відкинув м'яч. На його місці міг бути я. Сподіваюся, з ним все гаразд, і він скоро одужає", – наводить слова Галену Record.

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