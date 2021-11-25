Кривдник Шахтаря і ще три автори дублів претендують на звання найкращого гравця тижня ЛЧ
УЄФА закликає допомогти підсумувати 5-й тур групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2021/22.
Серед претендентів на звання найкращого гравця тижня опинились Педру Гонсалвеш, Себастьян Аллє, Едін Джеко й Еміль Форсберг. Проголосувати за свого фаворита можна тут.
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Усі 4 футболісти відзначились двома голами у воротах суперника. Аллє, нападник Аякса, забивав Бешикташу, форвард Інтера Джеко – Шахтарю, хавбек Спортінга Гонсалвеш – Борусії Д. А півзахисник РБ Лейпциг Форсберг засмутив Брюгге.
До слова, останній 6-й тур Ліги чемпіонів відбудеться за два тижні – 7-8 грудня.
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