"Інтер підписав мене забивати голи, і я намагаюся зробити свій внесок. У першому таймі ми допустили багато помилок, але їхній воротар (Трубін – прим.) теж був хороший. Нам треба було зберігати терпіння та не пропустити. А потім у другому таймі нам нарешті вдалося забити двічі.

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Ми заробили три надважливі очки. У першому таймі м'яч просто не йшов у ворота, але й після перерви здалося, що нам наврочили – через скасовані голи. Зрештою, ми досягли свого. Під час перерви тренер сказав нам продовжувати так само, тому що команда грала чудово.

Подача Перішіча під час другого гола? Вона – половина взяття воріт. Тому я відразу ж підійшов до нього, щоб подякувати. Це було просто ідеально", – цитує Джеко офіційний сайт УЄФА.

Додамо, що "нерадзуррі" перемогою над Шахтарем забезпечили собі євровесну, донеччани ж залишилися з нічим, адже Шериф став недосяжним для них перед останнім туром.

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