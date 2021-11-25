Среди претендентов на звание лучшего игрока недели оказались Педру Гонсалвеш, Себастьян Алле, Эдин Джеко и Эмиль Форсберг. Проголосовать за своего фаворита можно здесь .

Джеко похвалил одного игрока Шахтера по мотивам победного поединка

Все 4 футболиста отличились двумя голами в воротах соперника. Алле, нападающий Аякса, забивал Бешикташу, форвард Интера Джеко – Шахтеру, хавбек Спортинга Гонсалвеш – Боруссии Д. А полузащитник РБ Лейпциг Форсберг огорчил Брюгге.

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К слову, последний 6-й тур Лиги чемпионов состоится через две недели – 7-8 декабря.