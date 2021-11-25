Обидчик Шахтера и еще три автора дублей претендуют на звание лучшего игрока недели ЛЧ
УЕФА призывает помочь подытожить 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22.
Среди претендентов на звание лучшего игрока недели оказались Педру Гонсалвеш, Себастьян Алле, Эдин Джеко и Эмиль Форсберг. Проголосовать за своего фаворита можно здесь.
Джеко похвалил одного игрока Шахтера по мотивам победного поединка
Все 4 футболиста отличились двумя голами в воротах соперника. Алле, нападающий Аякса, забивал Бешикташу, форвард Интера Джеко – Шахтеру, хавбек Спортинга Гонсалвеш – Боруссии Д. А полузащитник РБ Лейпциг Форсберг огорчил Брюгге.
К слову, последний 6-й тур Лиги чемпионов состоится через две недели – 7-8 декабря.
Интер – Шахтер: Де Дзерби помогает соперникам в ЛЧ, но 1 большой позитив защищает тренера, несмотря на безнадежность в еврокубках