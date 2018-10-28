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Кравченко: Карабах – фаворит, але Ворскла може перемогти

25 жовтня 18:44 138 Читать на русском
Кравченко: Карабах – фаворит, але Ворскла може перемогти
Сергій Кравченко / Фото: соцмережі

Хавбек СК Дніпро-1 Сергій Кравченко, який в минулому виступав за Ворсклу та Карабах, поділився очікуваннями від матчу своїх колишніх команд у Лізі Європи.

"Ворскла, звісно, набагато рідніша для мене. За Карабах я відіграв усього півроку. Можу сказати, що це був хороший період в моїй ігровій біографії. Можна сказати, що переломний момент. Виступаючи в Азербайджані, зміцнів, набув певного досвіду. Вболіватиму за Ворсклу сьогодні, жодних сумнівів.

Карабах – Ворскла: анонс матчу Ліги Європи

Не можу сказати, що Карабах типово азербайджанська команда. Там багато легіонерів з різних країн. У складі Дніпра я не так давно грав проти них, вони дуже добре організовані в усіх лініях. Тренер навіть той самий залишився там.

На мою думку, фаворит цього матчу Карабах. Саме з огляду на досвід. Ворскла з перших хвилин повинна грати дисципліновано, не розпорошувати моменти, які виникатимуть у результаті організації контратак. Думаю, що Ворсклі буде приємно перемогти на виїзді, чого полтавцям щиро й бажаю", – сказав Кравченко у коментарі офіційному сайту Ворскли.

Матч 3 туру Ліги Європи Карабах – Ворскла розпочнеться сьогодні о 19:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Ліга Європи3 турРеспубліканський стадіон імені Тофіка Бахрамова (Баку)

Карабах - Ворскла: Четвер 25 жовтня 2018

Карабах
Матч завершено
0 : 1
Ворскла
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Теги
Ворскла Ворскла Ліга Європи Карабах - Ворскла Сергій Кравченко Сергій Кравченко
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