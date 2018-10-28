Кравченко: Карабах – фаворит, але Ворскла може перемогти

Хавбек СК Дніпро-1 Сергій Кравченко, який в минулому виступав за Ворсклу та Карабах, поділився очікуваннями від матчу своїх колишніх команд у Лізі Європи.

"Ворскла, звісно, набагато рідніша для мене. За Карабах я відіграв усього півроку. Можу сказати, що це був хороший період в моїй ігровій біографії. Можна сказати, що переломний момент. Виступаючи в Азербайджані, зміцнів, набув певного досвіду. Вболіватиму за Ворсклу сьогодні, жодних сумнівів.

Карабах – Ворскла: анонс матчу Ліги Європи

Не можу сказати, що Карабах типово азербайджанська команда. Там багато легіонерів з різних країн. У складі Дніпра я не так давно грав проти них, вони дуже добре організовані в усіх лініях. Тренер навіть той самий залишився там.

На мою думку, фаворит цього матчу Карабах. Саме з огляду на досвід. Ворскла з перших хвилин повинна грати дисципліновано, не розпорошувати моменти, які виникатимуть у результаті організації контратак. Думаю, що Ворсклі буде приємно перемогти на виїзді, чого полтавцям щиро й бажаю", – сказав Кравченко у коментарі офіційному сайту Ворскли.

Матч 3 туру Ліги Європи Карабах – Ворскла розпочнеться сьогодні о 19:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.