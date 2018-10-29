Кравченко: Карабах – фаворит, но Ворскла может победить

Хавбек СК Днепр-1 Сергей Кравченко, который в прошлом выступал за Ворсклу и Карабах, поделился ожиданиями от матча своих бывших команд в Лиге Европы.

"Ворскла, конечно, гораздо роднее для меня. За Карабах я сыграл всего полгода. Могу сказать, что это был хороший период в моей игровой биографии. Можно сказать, что переломный момент. Выступая в Азербайджане, окреп, приобрел определенный опыт. Буду болеть за Ворсклу сегодня, никаких сомнений.

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Не могу сказать, что Карабах типично азербайджанская команда. Там много легионеров из разных стран. В составе Днепра я недавно играл против них, они очень хорошо организованы во всех линиях. Тренер даже тот же остался там.

По моему мнению, фаворит этого матча Карабах. Именно учитывая опыт. Ворскла с первых минут должна играть дисциплинированно, не распылять моменты, которые могут возникнуть в результате организации контратак. Думаю, что Ворскле будет приятно победить на выезде, чего полтавчанам искренне и желаю", – сказал Кравченко в комментарии официальному сайту Ворсклы.

Матч 3 тура Лиги Европы Карабах – Ворскла начнется сегодня в 19:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.