Колишній гравець Динамо та збірної України Сергій Ковалець позитивно оцінив гру команди Луческу у матчі проти АЗ та прокоментував міць Гента, який є наступним суперником киян.

"Ставка була зроблена на результат. Крім того АЗ, маючи територіальну перевагу, діяв акуратно. Дивлячись на гру Динамо, стало очевидним, що Мірча Луческу керує роздягальнею, колектив – дисциплінований, всі працювали, як єдиний механізм.

Динамо – АЗ – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Звичайно, для вболівальника ця гра не була яскравою, але не це головне. Динамо поки що в пошуку своєї гри. Наставник використовує той потенціал команди, який у нього під рукою. Стратегія гри від оборони повністю себе виправдала. До речі, структура дій була схожа на динамівський футбол, який біло-сині демонстрували в кращі роки виступів у Лізі чемпіонів, з надійною обороною і швидкими контратаками.

Запорука успіху Динамо? В дисципліні на футбольному полі. Доля поєдинку вирішувалася в одній зустрічі. Будь-яка помилка в таких матчах може стати фатальною. Першою її допустили нідерландці, а потім вони оголили зони, що дозволило киянам втікати в контратаки.

Гент? Безумовно, це буде цікаве протистояння, оскільки за цей бельгійський клуб виступає три українські футболісти. Фаворита в цій парі не назвеш. Хоча після зміни головного тренера Гент може і підбадьоритися. Перемога в матчі з Рапідом тому підтвердження. І Яремчук забив, як тільки з'явився в стартовому складі", – цитує Сергія Ковальця Команда 1.

Нагадаємо, підопічні Луческу перемогли АЗ у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів (2:0) завдяки голам Родрігеса та Шапаренка. У раунді плей-офф, який складатиметься з двох матчів, Динамо зустрінеться з бельгійським Гентом.

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