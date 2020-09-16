Бывший игрок Динамо и сборной Украины Сергей Ковалец положительно оценил игру команды Луческу в матче против АЗ и прокомментировал мощь Гента, который является следующим соперником киевлян.

"Ставка была сделана на результат. Причем, и АЗ, имея территориальное преимущество, действовал аккуратно, с оглядкой на тылы. Глядя на игру Динамо, стало очевидным, что Мирча Луческу управляет раздевалкой, коллектив – дисциплинированный, никто никому на поле не пихает, все работали, как единый механизм.

Конечно, для болельщика эта игра не была яркой, но не это было главное. Динамо пока в поиске своей игры. Наставник использует тот потенциал команды, который у него под рукой. Стратегия игры от обороны полностью себя оправдала. Кстати, структура действий была похожа на динамовский футбол, который бело-синие демонстрировали в лучшие годы выступления в Лиге чемпионов, с надежной обороной и быстрыми контратаками.

Залог успеха Динамо? В дисциплине на футбольном поле. Судьба поединка решалась в одной встрече. Любая ошибка в таких матчах может стать роковой. Первой ее допустили нидерландцы, а потом они оголили зоны, что позволило киевлянам убегать в контратаки.

Гент? Безусловно, это будет интересное противостояние, поскольку за этот бельгийский клуб выступает три украинских футболиста. Фаворита в этой паре не назовешь. Хотя после смены главного тренера Гент может и взбодриться. Победа в матче с Рапидом тому подтверждение. И Яремчук забил, как только появился в стартовом составе", – цитирует Сергея Ковальца Команда 1.

Напомним, подопечные Луческу победили АЗ в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:0) благодаря голам Родригеса и Шапаренко. В раунде плей-офф, который будет состоять из двух матчей, Динамо встретится с бельгийским Гентом.

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