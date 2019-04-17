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Коваленко не зіграє з СК Дніпро-1 через травму

12:18 111 Читать на русском
Коваленко не зіграє з СК Дніпро-1 через травму
Віктор Коваленко / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко не візьме участі в матчі 1/2 фіналу Кубка України проти СК Дніпро-1 через травму.

 

Віктор Коваленко зазнав пошкодження паха, повідомляє канал Футбол 1. Саме через це хавбек пропустить півфінальний матч Кубка України проти СК Дніпро-1.

Шахтар оголосив заявку на матч із СК Дніпро-1

Паулу Фонсека взяв із собою 18 гравців. Серед них новачок Тете, який добре себе проявив у матчі 24 туру УПЛ проти Зорі (3:0).

Матч СК Дніпро-1 – Шахтар відбудеться сьогодні, 17 квітня, о 18:30 за київським часом.

СК Дніпро-1 – Шахтар: анонс матчу 1/2 фіналу Кубка України

Теги
СК Дніпро-1 - Шахтар Віктор Коваленко Віктор Коваленко Шахтар Шахтар Кубок України СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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