Коваленко не зіграє з СК Дніпро-1 через травму

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко не візьме участі в матчі 1/2 фіналу Кубка України проти СК Дніпро-1 через травму.

Віктор Коваленко зазнав пошкодження паха, повідомляє канал Футбол 1. Саме через це хавбек пропустить півфінальний матч Кубка України проти СК Дніпро-1.

Шахтар оголосив заявку на матч із СК Дніпро-1

Паулу Фонсека взяв із собою 18 гравців. Серед них новачок Тете, який добре себе проявив у матчі 24 туру УПЛ проти Зорі (3:0).

Матч СК Дніпро-1 – Шахтар відбудеться сьогодні, 17 квітня, о 18:30 за київським часом.

СК Дніпро-1 – Шахтар: анонс матчу 1/2 фіналу Кубка України