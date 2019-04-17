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Шахтар оголосив заявку на матч із СК Дніпро-1

08:50 303 Читать на русском
Шахтар оголосив заявку на матч із СК Дніпро-1
Шахтар / ФК Шахтар

Донецький Шахтар опублікував заявку на матч 1/2 фіналу Кубка України проти СК Дніпро-1.

 

Шахтар на своєму офіційному сайті опублікував заявку на півфінальний матч Кубка України проти СК Дніпро-1.

СК Дніпро-1 – Шахтар: анонс матчу 1/2 фіналу Кубка України

Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко;
Захисники: Сергій Болбат, Микола Матвієнко, Давид Хочолава, Валерій Бондар, Сергій Кривцов, Ісмаїлі;
Півзахисники: Тарас Степаненко, Алан Патрік, Маркос Антоніо, Тайсон, Маркіньйос Сіпріано, Тете, Веллінгтон Нем, Фернандо, Манор Соломон, Дентіньо;
Нападник: Оларенважу Кайоде.

Матч відбудеться сьогодні, 17 квітня, о 18:30.

Теги
Кубок України СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Шахтар Шахтар СК Дніпро-1 - Шахтар
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