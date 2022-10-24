Шахтар зіграє проти Селтіка в п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23. Де дивитися гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Селтік – Шахтар відбудеться у вівторок, 25 жовтня, о 22:00 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Попередня зустріч команд завершилася нічиєю, хоча шотландці мали певну перевагу.

Селтік – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Поєдинок в прямому етері можна переглянути на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), починаючи з 21:45. Сервіс є офіційним транслятором єврокубків у сезоні 2022/23. Також показ гри доступний на Volia TV.

Трансляція матчу буде обрамлена аналітичною студією. Журналісти та експерти підготують глядачів до гри – старт програми о 21:00. Після фінального свистка фахівці розберуть матч у тій же студії – старт програми о 23:55.

Шахтар перебуває на третьому місці групи за два тури до фінішу. "Гірникам" потрібно не програти в Глазго, щоб гарантувати собі єврокубкову весну.

Шахтар – Селтік: Мудрик і 3 неочевидні герої творять нове диво – феноменального кривдника України зупинили у матчі ЛЧ