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Костюк – про поразку від Хоффенхайма U-19: Пенальті – це лотерея, гравці Динамо U-19 не проявили характер

20:45 653 Читать на русском
Костюк – про поразку від Хоффенхайма U-19: Пенальті – це лотерея, гравці Динамо U-19 не проявили характер
Ігор Костюк / Фото ФК Динамо

Головний тренер Динамо U-19 Ігор Костюк прокоментував гру своїх підопічних у матчі 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти Хоффенхайма U-19 (2:4 пен.).

 

"Було помітно, що не було свіжості, але в таких матчах проявляються характер і лідерські якості. На жаль, сьогодні лідера на полі не було. В атаці ми грали погано і створювали мало моментів. В обороні хлопці зіграли непогано.

"Хоффенхайм U-19 заслужив перемогу над Динамо", – тренер німецької команди Рапп

Серія пенальті – це лотерея. У нас не було єдиної команди, ми не проявили характер.

В попередніх поєдинках ми обіграли Андерлехт, який на дві голови сильніший за Хоффенхайм, перемагали Ювентус, який за організацією сильніший за німців. Хлопці розуміли, що пройдено великий шлях і в грі з такою командою, як Хоффенхайм потрібно проявити більше характеру і морально-вольових якостей, ніж в попередніх матчах", – цитує Костюк dynamomania.

Нагадаємо, Динамо U-19 поступилось одноліткам з Хоффенхайма лише у серії післяматчевих пенальті (2:4). В наступний раунд Юнацької ліги УЄФА проходять німці.

Динамо U-19 в серії пенальті поступилося Хоффенхайму U-19 та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА

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