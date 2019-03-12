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"Хоффенхайм U-19 заслужив перемогу над Динамо", – тренер німецької команди Рапп

20:12 605 Читать на русском
"Хоффенхайм U-19 заслужив перемогу над Динамо", – тренер німецької команди Рапп
Марсель Рапп / Фото ФК Хоффенхайм

Головний тренер Хоффенхайма U-19 поділився враженнями від перемоги над однолітками з Динамо в рамках в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. (4:2 пен.).

 

"Хоффенхайм все віддав на полі. В серії пенальті завжди вирішує фарт, але за 90 хвилин матчу ми заслужили на перемогу", – цитує Раппа офіційний твіттер німецького клубу.

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"Ми дійсно раді сьогоднішній перемозі! У мене було інстинктивне передчуття, коли гравці Динамо пробивали пенальті, і, на щастя, воно не підвело", – прокоментував перемогу голкіпер Хоффенхайма U-19 Даніель Кляйн.

Нагадаємо, Динамо U-19 поступилось одноліткам з Хоффенхайма лише у серії післяматчевих пенальті (2:4). В наступний раунд Юнацької ліги УЄФА проходять німці.

Динамо U-19 в серії пенальті поступилося Хоффенхайму U-19 та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА

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