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Костюк – о поражении от Хоффенхайма U-19: Пенальти – это лотерея, игроки Динамо U-19 не проявили характер

20:45 79 Читати українською
Костюк – о поражении от Хоффенхайма U-19: Пенальти – это лотерея, игроки Динамо U-19 не проявили характер
Игорь Костюк / Фото ФК Динамо

Главный тренер Динамо U-19 Игорь Костюк прокомментировал игру своих подопечных в матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против Хоффенхайма U-19 (2:4 пен.).

 

"Было заметно, что не было свежести, но в таких матчах проявляются характер и лидерские качества. К сожалению, сегодня лидера на поле не было. В атаке мы играли плохо и создавали мало моментов. В обороне ребята сыграли неплохо.

"Хоффенхайм U-19 заслужил победу над Динамо", – тренер немецкой команды Рапп

Серия пенальти – это лотерея. У нас не было единой команды, мы не проявили характер.

В предыдущих поединках мы обыграли Андерлехт, который на две головы сильнее Хоффенхайма, побеждали Ювентус, который по организации сильнее немцев. Ребята понимали, что пройден большой путь и в игре с такой командой, как Хоффенхайм нужно проявить больше характера и морально-волевых качеств, чем в предыдущих матчах", – цитирует Костюк dynamomania.

Напомним, Динамо U-19 уступило сверстникам из Хоффенхайма лишь в серии послематчевых пенальти (2:4). В следующий раунд Юношеской лиги УЕФА проходят немцы.

Динамо U-19 в серии пенальти уступило Хоффенхайму U-19 и вылетело из Юношеской лиги УЕФА

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Лига чемпионов Юношеская лига УЕФА Динамо U-19 Динамо U-19 Юношеская лига УЕФА 2018/19 Хоффенхайм U-19 Хоффенхайм U-19 Игорь Костюк Игорь Костюк Хоффенхайм U-19 - Динамо U-19
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