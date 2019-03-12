Динамо U-19 в серії пенальті поступилося Хоффенхайму U-19 та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА

Динамо зустрічалося з німецьким Хоффенхаймом в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Динамо вийшло в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, розгромивши Ювентус з рахунком 3:0. Цим результатом кияни трішки налякали наступного суперника. Зокрема основний форвард Хоффенхайма Давід Отто в передматчевому інтерв'ю заявив, що його команді буде складно пройти Динамо. Німецька команда, насправді, не розраховувала на вихід у весняну частину турніру, однак восени сенсаційно виграла групу в складі Манчестер Сіті, Ліона та Шахтаря. Ключовою німці називали перемогу над Шахтарем у першому матчі.

Хоффенхайм U-19 у поточній Молодшій південній Бундеслізі посідає 5-те місце, а от в минулому сезоні команда виграла свою лігу. Динамо U-19 в останньому турі української першості перемогло Карпати та завчасно відправилося в Німеччину для адаптації. Перед поєдинком букмекери фаворитом визначили господарів, а наставник зінсхаймців Марсель Рапп додав, що його команда "хоче проявити себе в Європі проти опонента з великою історією".

Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

З перших хвилин Хоффенхайм взяв м'яч під свій контроль і атакував переважно лівим флангом, де активністю відзначався Альберіко, туди ж зміщувався Тублук. Динамо позиційно захищалося, не підпускаючи суперника до штрафного майданчика, а також шукало варіанти для контратак. Втім, перший гольовий момент виник біля воріт господарів. Супряга відмінно запресингував голкіпера Кляйна, внаслідок чого той помилився в передачі. Булеца з відмінної позиції пробив повз ворота.

Хоффе ще володів ініціативою, однак з часом їхні атаки ставали дедалі коротшими – Динамо відвело гру в центр поля, а потім і на чужу половину. До 30-ї хвилини кияни загрожували переважно дальніми ударами Булеци. На жаль, всі три постріли Сергія пролетіли повз ціль. У середині першого тайму українська команда перехопила м'яч і на десяток хвилин затиснула зінсхаймців у їхніх володіннях.

До перерви рахунок так і не було відкрито. Більш-менш небезпечні епізоди завершувалися заблокованими ударами на обох кінцях поля. Багато користі Динамо приносила активність Супряги, який постійно тримав оборону Хоффенхайма в напрузі. Безпосередньо перед завершенням тайму Владислав протиснув опонентів у штрафному майданчику та відкинув на Надольського – спробу хавбека заблокували.

На старті другої половини зустрічі Динамо створило прекрасний гольовий момент. Цітаішвілі на дриблінгу проскочив опонентів на правому півфланзі та змусив їх сфолити. Сам Георгій виконав стандарт – ідеальна зряча подача, яку Попов замкнув ударом ногою у поперечину. Хоффенхайму неймовірно пощастило, адже нашому капітану ніхто не заважав відзначитися.

Цітаішвілі продовжував тероризувати справа Хоффенхайм своїми дриблінгом. Футболісти німецької команди не могли впоратися з його швидкістю та різкими рухами, тому раз по раз завалювали вінгера на газон. Щоправда, з наступних двох перспективних штрафних Георгій гостроти не витиснув: безадресна подача та легкий удар в руки воротарю. До речі, це було перше влучання в площину на дві команди – на 60-й хвилині.

Хоффенхайм по-справжньому відповів після розкішного пасу від Амаде на Альберіко, якого українці загубили у власному штрафному. Доменіко сам опинився перед воротами – голкіпер Динамо врятував, перевівши м'яч на кутовий. А ще через кілька хвилин вже навіть Моргун не міг вберегти Динамо від пропущеного м'яча. Отто найкраще зорієнтувався в нашому боксі та покотив повз воротаря, однак Вівчаренко на лінії в останній момент став на шляху сфери.

Господарі краще провели кінцівку матчу, але Динамо вистояло та зберегло до завершення основного часу нульову нічию. У серії пенальті Завгородній і Вівчаренко свої спроби не реалізували, а футболісти Хоффенхайма забили всі чотири 11-метрові. Динамо програло та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА. Хоффенхайм у чвертьфіналі зустрінеться з Реалом.