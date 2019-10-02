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Коста епічно промахнувся у матчі з Локомотивом – коли легше забити, ніж навпаки

18:10 375 Читать на русском
Коста епічно промахнувся у матчі з Локомотивом – коли легше забити, ніж навпаки
Дієго Коста / Фото ФК Атлетіко

Форвард мадридського Атлетіко Дієго Коста повеселив публіку в матчі Ліги чемпіонів проти Локомотива (2:0).

 
Жоау Феліш 48’
Томас Партей 58’
48’ Жоау Феліш
58’ Томас Партей

В рамках другого раунду групового етапу Ліги чемпіонів Атлетіко на виїзді переміг московський Локомотив (2:0).

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На 19-й хвилині зустрічі відбувся курйозний епізод за участі Дієго Кости. Після подачі кутового "матрацниками" м'яч опинився у 30-річний нападника, який з відстані двох метрів примудрився вдарити вище воріт.

Судячи з виразу обличчя Кости після удару він і досі не розуміє, як це трапилось.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Теги
Ліга чемпіонів футбольні курйози Відеоновини Локомотив Москва - Атлетіко Дієго Коста Дієго Коста Атлетіко Атлетіко
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