Коста епічно промахнувся у матчі з Локомотивом – коли легше забити, ніж навпаки

Форвард мадридського Атлетіко Дієго Коста повеселив публіку в матчі Ліги чемпіонів проти Локомотива (2:0).

В рамках другого раунду групового етапу Ліги чемпіонів Атлетіко на виїзді переміг московський Локомотив (2:0).

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На 19-й хвилині зустрічі відбувся курйозний епізод за участі Дієго Кости. Після подачі кутового "матрацниками" м'яч опинився у 30-річний нападника, який з відстані двох метрів примудрився вдарити вище воріт.

Судячи з виразу обличчя Кости після удару він і досі не розуміє, як це трапилось.

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