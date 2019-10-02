Коста епічно промахнувся у матчі з Локомотивом – коли легше забити, ніж навпаки

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Лугано: "Швейцарська копія" Ювентуса, банкрутство, провал в Україні та жахлива серія – з ким зіграє Динамо в Лізі Європи
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Пятов потрапив до символічної збірної ігрового дня Ліги чемпіонів за версією WhoScoredЛіга чемпіонів — 16:55 850
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Хто найкращий трансфер, а кому треба пам'ятник, або Українець пише історію ЛЧ – реакція на диво Шахтаря з АталантоюЛіга чемпіонів — 16:40 3609
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Олександрія – Гент: передматчева прес-конференція Володимира ШаранаЛіга Європи — 13:41 962
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"Валідольна розв’язка": чому Шахтар залишається з проблемами, Штілера – у чемпіонат області і трохи МаліновськогоЛіга чемпіонів — 13:30 6269