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Облак продемонстрував захмарну реакцію у матчі проти Локомотива – сейв тижня

12:40 852 Читать на русском
Облак продемонстрував захмарну реакцію у матчі проти Локомотива – сейв тижня
Локомотив Москва – Атлетіко – 0:2

Голкіпер іспанського Атлетіко продемонстрував дива реакції у матчі проти російського Локомотива і залишив свої ворота незайманими.

 
Жоау Феліш 48’
Томас Партей 58’
48’ Жоау Феліш
58’ Томас Партей

У матчі другого туру Ліги чемпіонів у групі D мадридський Атлетіко зустрічався з московським Локомотивом і святкував виїзну перемогу з рахунком 2:0. Одним з героїв цієї зустрічі став голкіпер "матрацників" Ян Облак.

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Словенець у другому таймі здійснив два суперсейви підряд і врятував свою команду від пропущеного гола. Перший удар впритул від півзахисника московської команди Гжегожа Крихов'яка воротар відбив рукою вже у падінні, і одразу ж встиг піднятись і зреагувати на добивання з кута воротарського майданчика. До слова, поляк з розпачу мало не зламав рекламні щити за воротами.

Нагадаємо, після двох турів Атлетіко ділить з туринським Ювентусом першу сходинку, набравши по 4 пункти. Локомотив з трьома очками третій, замикає турнірну таблицю німецький Байєр, з нулем у турнірній таблиці.

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Ліга чемпіонів Локомотив Москва - Атлетіко Ян Облак Ян Облак Гжегож Крихов'як Гжегож Крихов'як Атлетіко Атлетіко Локомотив Москва Локомотив Москва
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