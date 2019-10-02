Облак продемонстрував захмарну реакцію у матчі проти Локомотива – сейв тижня

Голкіпер іспанського Атлетіко продемонстрував дива реакції у матчі проти російського Локомотива і залишив свої ворота незайманими.

У матчі другого туру Ліги чемпіонів у групі D мадридський Атлетіко зустрічався з московським Локомотивом і святкував виїзну перемогу з рахунком 2:0. Одним з героїв цієї зустрічі став голкіпер "матрацників" Ян Облак.

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Словенець у другому таймі здійснив два суперсейви підряд і врятував свою команду від пропущеного гола. Перший удар впритул від півзахисника московської команди Гжегожа Крихов'яка воротар відбив рукою вже у падінні, і одразу ж встиг піднятись і зреагувати на добивання з кута воротарського майданчика. До слова, поляк з розпачу мало не зламав рекламні щити за воротами.

Нагадаємо, після двох турів Атлетіко ділить з туринським Ювентусом першу сходинку, набравши по 4 пункти. Локомотив з трьома очками третій, замикає турнірну таблицю німецький Байєр, з нулем у турнірній таблиці.

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Volvió a aparecer Jan Oblak y como no, volvió @rubenmartinweb con su '¡qué paradón de Oblak!'. Seguimos alucinando con el esloveno y eso es bueno porque también lo hacemos con el crack de @tjcope. pic.twitter.com/pcjET9p7MT — Guillermo Pérez (@guillepvoficial) October 1, 2019