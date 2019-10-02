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Коста эпически промахнулся в матче с Локомотивом – когда легче забить, чем наоборот

18:11 73 Читати українською
Коста эпически промахнулся в матче с Локомотивом – когда легче забить, чем наоборот
Диего Коста / Фото ФК Атлетико

Форвард мадридского Атлетико Диего Коста повеселил публику в матче Лиги чемпионов против Локомотива (2:0).

 
Жоау Фелиш 48’
Томас Партей 58’
48’ Жоау Фелиш
58’ Томас Партей

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Атлетико на выезде победил московский Локомотив (2:0).

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На 19-й минуте встречи состоялся курьезный эпизод с участием Диего Косты. После подачи углового "матрасниками" мяч оказался у 30-летнего нападающего, который с расстояния двух метров умудрился ударить выше ворот.

Судя по выражению лица Косты после удара он до сих пор не понимает, как это случилось.

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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