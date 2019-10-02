Коста эпически промахнулся в матче с Локомотивом – когда легче забить, чем наоборот

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Лугано: "Швейцарська копія" Ювентуса, банкрутство, провал в Україні та жахлива серія – з ким зіграє Динамо в Лізі Європи
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Хто найкращий трансфер, а кому треба пам'ятник, або Українець пише історію ЛЧ – реакція на диво Шахтаря з АталантоюЛига чемпионов — 16:46 562
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Александрия – Гент: предматчевая пресс-конференция Владимира ШаранаЛига Европы — 13:41 223
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"Валідольна розв’язка": чому Шахтар залишається з проблемами, Штілера – у чемпіонат області і трохи МаліновськогоЛига чемпионов — 13:30 552
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Украина благодаря победе Шахтера поднялась на одну строчку в таблице коэффициентов УЕФАЛига чемпионов — 13:18 963