"Не буду відразу говорити про матч. Хочу висловити співчуття родині Сергія Морозова, я його знав, це був мій друг. Він кілька разів приїжджав на базу подивитися наші тренування. Дуже сумна новина для нас. Хороша людина, яка знала футбол, дуже вихована. Я буду завжди про нього згадувати. Ми мало розмовляли, але я гордий, що познайомився з ним.

Ворскла – Шахтар – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Щодо поєдинку. Він був важким, як і кожен матч, особливо після Ліги чемпіонів. Звичайно, нам стало простіше після вилучення суперника. Але і до цього ми створили кілька моментів, щоб забити перший м'яч. Я помітив, що кілька футболістів були втомленими, тому зробив три заміни у перерві.

Педрінью замінив через травму, Фернандо – через жовту, Алана Патріка – через втому. Він зіграв практично у всіх матчах сезону, здався мені втомленим сьогодні. Ми зіграли добре і в першому, і в другому таймі. Я вважаю, що у нас сильні суперники.

Вилучення Тілля? Бувають різні інтерпретації. Був момент, коли на Педрінью жорстко сфолили, він травмувався. Мені сьогодні не сподобалися арбітри, але не на полі, адже на полі помилки бувають у всіх – і у футболістів, і у суддів. Але мені не сподобалося, що вони спілкувалися в перерві, арбітр поводився неправильно. Так, він арбітр, але арбітр – теж людина, як і всі.

Коли є розмова, це нормально слухати і відповідати. Але про це не буду розповідати детально. Вилучення було, вважаю, що це правильно, тому що був небезпечний фол для воротаря. Нам потім було легше грати у більшості.

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Зі Степаненком, думаю, нічого особливого, з Педрінью може бути трохи складніше, треба зрозуміти. Це накладається на травмованого Траоре. Але у нас сильна команда, багато гравців. Сьогодні ми це побачили, тому що Тете, Соломон, Судаков зіграли дуже добре у другому таймі, як і Сікан.

Ми – сильна команда, ми продовжуємо грати, незважаючи на втрати. У середу у нас матч за Кубок України (з Чорноморцем – прим.), це теж дуже важлива мета для нас. Буде складний матч в Одесі. Важливий кожен поєдинок", – сказав Де Дзербі в ефірі ТК Футбол.

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