Кополовець – про конфлікт з Кобіним: "Коли дивак 120 кілограмів каже, що я не тягну – ти мене вибач"
Колишній півзахисник Миная Михайло Кополовець пригадав, як екс-партнер і головний тренер закарпатців Василь Кобін відмовлявся випускати його на поле.
"Кобін казав, що я не тягну? Коли дивак 120 кілограмів каже, що я не тягну – ти мене вибач. Я з молодими пацанами вставав на зважування та жодного тренування не пропустив, а Кобін мене в останньому турі УПЛ випускає.
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Хлопці мені довіряли, бо я був усередині, вирішував проблеми та завдання. Це дало великий поштовх футболістам. Жодна команда під час незалежності України не пройшла за 5 років шлях із аматорів до еліти. Я не претендував на склад. Я хотів зіграти у всіх дивізіонах чемпіонату України хоча б 10 хвилин", – сказав Кополовець в ефірі YouTube-каналу SportArena.
Нагадаємо, Михайло виступав за Минай з 2016 по 2021 рік, певний час поєднуючи роботу гравця та спортивного директора.
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