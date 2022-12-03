"Кобин говорил, что я не тяну? Когда чудак 120 килограммов говорит, что я не тяну – ты меня извини. Я с молодыми пацанами вставал на взвешивание и ни одной тренировки не пропустил, а Кобин меня в последнем туре УПЛ выпускает.

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Ребята мне доверяли, потому что я был внутри, решал проблемы и задачи. Это дало большой толчок футболистам. Ни одна команда во время независимости Украины не прошла за 5 лет путь из любителей в элиту. Я не претендовал на состав. Я хотел сыграть во всех дивизионах чемпионата Украины хотя бы 10 минут", – сказал Кополовец в эфире YouTube-канала SportArena.

Напомним, Михаил выступал за Минай с 2016 по 2021 гг., некоторое время совмещая работу игрока и спортивного директора.

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