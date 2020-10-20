Конте чекає від Інтера прогрес на рівні Ліги чемпіонів – міланці в одній групі з Шахтарем, Реалом та Борусією М
Головний тренер Інтера Антоніо Конте сподівається виступити в Лізі чемпіонів краще, ніж минулого року.
"Тепер ми вже більш досвідчені після минулого сезону та фіналу Ліги Європи. Це підвищило рівень всього складу. Тепер ми також можемо розраховувати на Відаля, який чимало виступав на цьому рівні. З цієї точки зору ми стали більш підготовленою командою.
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Зараз важко передбачити, наскільки далеко може зайти Інтер у Лізі чемпіонів, але наша мета – бути конкурентоспроможними. Ми прагнемо грати у такий футбол, який зробив нас віце-чемпіонами у чемпіонаті та Лізі Європи минулого сезону. Іноді ми робимо це чудово, інколи доводиться вдосконалюватися", – наводить слова Конте сайт УЄФА.
Нагадаємо, завтра Інтер прийматиме Борусію М, а в паралельному матчі групи В Шахтар поїде в гості до Реала.
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