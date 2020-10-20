"Тепер ми вже більш досвідчені після минулого сезону та фіналу Ліги Європи. Це підвищило рівень всього складу. Тепер ми також можемо розраховувати на Відаля, який чимало виступав на цьому рівні. З цієї точки зору ми стали більш підготовленою командою.

Реал – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Зараз важко передбачити, наскільки далеко може зайти Інтер у Лізі чемпіонів, але наша мета – бути конкурентоспроможними. Ми прагнемо грати у такий футбол, який зробив нас віце-чемпіонами у чемпіонаті та Лізі Європи минулого сезону. Іноді ми робимо це чудово, інколи доводиться вдосконалюватися", – наводить слова Конте сайт УЄФА.

Нагадаємо, завтра Інтер прийматиме Борусію М, а в паралельному матчі групи В Шахтар поїде в гості до Реала.

Ребров кине виклик Мессі, Баварія розпочне з жорсткого випробування, ПСЖ буде мститись Ман Юнайтед – топ-матчі старту ЛЧ