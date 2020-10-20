Главный тренер Интера Антонио Конте надеется выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в прошлом году.

"Теперь мы уже более опытные после прошлого сезона и финала Лиги Европы. Это повысило уровень всего состава. Теперь мы можем рассчитывать на Видаля, который немало выступал на этом уровне. С этой точки зрения мы стали более подготовленной командой.

Реал – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Сейчас трудно предсказать, насколько далеко может зайти Интер в Лиге чемпионов, но наша цель – быть конкурентоспособными. Мы стремимся играть в такой футбол, который сделал нас вице-чемпионами в чемпионате и Лиге Европы прошлого сезона. Иногда мы делаем это хорошо, иногда приходится совершенствоваться", – приводит слова Конте сайт УЕФА.

Напомним, завтра Интер будет принимать Боруссию М, а в параллельном матче группы В Шахтер поедет в гости к Реалу.

Ребров кине виклик Мессі, Баварія розпочне з жорсткого випробування, ПСЖ буде мститись Ман Юнайтед – топ-матчі старту ЛЧ