"Чи хотів би я перенести матч? Є певні правила і ми повинні діяти згідно з регламентом. Якщо ви мене запитаєте, чому б я віддав перевагу – звичайно ж, зіграти з Реалом в період, коли у нас немає стільки відсутніх гравців. Зараз ми ніби в страшному сні. Немає Кривцова, Матвієнка, Ісмаїлі, Степаненка, Патріка, Коваленка, Тайсона, Мораєса, Болбата та інших гравців. Це не те, чого хоче будь-який тренер. Але це ні в якому разі не знімає з нас відповідальності. Шахтар хоче показати хорошу гру і досягти такого ж результату.

"Ця група – найважча з можливих": Каштру віддав належне суперникам Шахтаря в Лізі чемпіонів, виділивши Борусію М

Я дивився обидва матчі України з Іспанією. Хочу привітати Андрія Шевченка і всю збірну України з таким результатом. Іспанія створювала величезну кількість моментів, але не змогла їх відповідно реалізувати. Але Шахтар втратив багатьох гравців і стиль. У матчах ми не завжди робимо те, чого хочемо, але це не означає, що ми не хочемо цього робити. Часто це не дозволяє суперник. Ми хочемо домінувати, атакувати разом, при цьому залишаючись сильними в обороні, не дозволяти суперникові переходити в атаку, володіти м'ячем і створювати більше моментів, ніж суперник. Але коли ти граєш з такою могутньою командою, можливо, треба зіграти по-іншому. Нам потрібно підійти до цього матчу трохи по-іншому.

Чи складна ситуація в Реалі після поразки від Кадіса? Ви жартуєте? Про яку складну ситуацію Реала ви говорите? Ця команда тричі поспіль виграла Лігу чемпіонів. Які можуть бути проблеми з такими гравцями? Я вас прошу... Шахтар хоче перемогти Реал, але поразка від Кадіса на це не вплине. Криза в Реалі? Її точно немає. Згадайте великі поразки Баварії, Барселони, Манчестер Юнайтед, Ліверпуля, ПСЖ і Манчестер Сіті. Ці клуби проводять дуже багато матчів, тому іноді програють, але у них немає проблем.

Згадувати про матч з Кадісом не потрібно. Так, запам'ятовуються останні результати, але останні негативні результати європейських грандів тільки показують, що зараз відбувається у футболі – через величезну кількість матчів є втома і стрес. Команди переходять з сезону в сезон без відпустки. Але я не можу сказати, що після поразки від Кадіса мадридський клуб перестав бути сильним. Це суперсильна команда. Хочемо гідно показати себе в матчі з ним. Якби у нас навіть були ті 13 відсутніх гравців, Шахтар би не зрушив Реал з позиції лідера.

Відсутність питань про Шахтар на прес-конференції Зідана? Це брак поваги, журналісти могли хоча б щось запитати про Шахтар. Нехай ми зараз переживаємо не найкращий момент – це брак поваги. У світі зараз дуже багато людей, які не поважають один одного. Так буде завжди. Мені це не подобається, я виступаю проти цього. Але ми повинні жити з цим. Немає нічого гіршого в світі, якщо ми будемо недооцінювати інших. Потрібно поважати всіх. Коронавірус не всіх навчив, деякі люди думають, що вони перебувають вище, ніж інші, що вони кращі. Це сумно, але це правда", – сказав Луїш Каштру на передматчевій прес-конференції.

Шахтар важко входить у сезон: тиск від Луческу, амбіції Срни і ще 5 причин