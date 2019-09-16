toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ ДИНАМО - ДЕСНА

Конте: Барселона не буде рада зустрічі з Інтером

21:52 121 Читать на русском
Конте: Барселона не буде рада зустрічі з Інтером
Антоніо Конте / ФК Інтер

Головний тренер Інтера Антоніо Конте поділився очікуваннями від групового етапу Ліги чемпіонів.

"Чудово отримати в групу Барселону. Це буде гра, яка змусить нас демонструвати найкращі якості. Також вважаю, що вони не будуть раді зустрічі з Інтером.

"Конте – один з найкращих тренерів світу": легендарний Саккі оригінально розкритикував наставника Інтера

Поєдинки проти найкращих команд будуть хорошою можливість подивитись, на якому рівні ми перебуваємо.

Інтер хоче змусити своїх вболівальників пишатись собою, грати у футбол, який їх захоплює і який зможе ідентифікувати команду", – цитує Конте офіційний сайт УЄФА.

У 1 турі групового етапу Інтер зіграє вдома проти Славії. Матч відбудеться 17 вересня о 19:55 за київським часом.

Мессі, Роналду і Зідан за крок до історії, а суперник Шахтаря – унікальний: 7 фактів про новий сезон Ліги чемпіонів

blog_ava
"У Динамо революційна ситуація", або Михайличенко отримав сумний вердикт від гравців: реакція на новий антирекорд
15:58
10670
Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона Антоніо Конте Антоніо Конте Інтер Інтер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
13
хв
Інтер
19:55
Славія Прага
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук