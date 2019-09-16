Конте: Барселона не буде рада зустрічі з Інтером

Головний тренер Інтера Антоніо Конте поділився очікуваннями від групового етапу Ліги чемпіонів.

"Чудово отримати в групу Барселону. Це буде гра, яка змусить нас демонструвати найкращі якості. Також вважаю, що вони не будуть раді зустрічі з Інтером.

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Поєдинки проти найкращих команд будуть хорошою можливість подивитись, на якому рівні ми перебуваємо.

Інтер хоче змусити своїх вболівальників пишатись собою, грати у футбол, який їх захоплює і який зможе ідентифікувати команду", – цитує Конте офіційний сайт УЄФА.

У 1 турі групового етапу Інтер зіграє вдома проти Славії. Матч відбудеться 17 вересня о 19:55 за київським часом.

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