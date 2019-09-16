toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА

Конте: Барселона не будет рада встрече с Интером

21:52 7 Читати українською
Конте: Барселона не будет рада встрече с Интером
Антонио Конте / ФК Интер

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов.

"Прекрасно получить в группу Барселону. Это будет игра, которая заставит нас демонстрировать лучшие качества. Также считаю, что они не будут рады встрече с Интером.

"Конте – один из лучших тренеров мира": легендарный Сакки оригинально раскритиковал наставника Интера

Поединки против лучших команд будут хорошей возможность посмотреть, на каком уровне мы находимся.

Интер хочет заставить своих болельщиков гордиться собой, играть в футбол, который их очаровывает и который сможет идентифицировать команду", – цитирует Конте официальный сайт УЕФА.

В 1 туре группового этапа Интер сыграет дома против Славии. Матч состоится 17 сентября в 19:55 по киевскому времени.

Месси, Роналду и Зидан в шаге от истории, а соперник Шахтера – уникальный: 7 фактов о новом сезоне Лиги чемпионов

blog_ava
Гармаш рассказал об атмосфере в Динамо после неудачи в матче с Десной
15:35
765
Теги
Лига чемпионов Барселона Барселона Антонио Конте Антонио Конте Интер Интер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
53
мин
Интер
19:55
Славия Прага
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук