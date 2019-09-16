Конте: Барселона не будет рада встрече с Интером

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов.

"Прекрасно получить в группу Барселону. Это будет игра, которая заставит нас демонстрировать лучшие качества. Также считаю, что они не будут рады встрече с Интером.

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Поединки против лучших команд будут хорошей возможность посмотреть, на каком уровне мы находимся.

Интер хочет заставить своих болельщиков гордиться собой, играть в футбол, который их очаровывает и который сможет идентифицировать команду", – цитирует Конте официальный сайт УЕФА.

В 1 туре группового этапа Интер сыграет дома против Славии. Матч состоится 17 сентября в 19:55 по киевскому времени.

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