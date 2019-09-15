"Конте – один з найкращих тренерів світу": легендарний Саккі оригінально розкритикував наставника Інтера

Колишній тренер Мілана Арріго Саккі поділився думкою про головного тренера Інтера Антоніо Конте.

"Конте – один з найкращих тренерів світу, але він повинен мати більше впевненості в своїх якостях. Він мусить бути сміливішим.

Конте жорстко відреагував на скарги Саррі про нерівні умови Інтера та Ювентуса

Він не повинен залишати в захисті на одного або двох гравців більше, ніж його суперники. Це вічна проблема італійського футболу", – заявив Саккі в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, Конте очолив Інтер минулого літа, міланський клуб після трьох турів набрав максимум очок та одноосібно очолює турнірну таблицю Серії А.

Інтер в більшості здолав Удінезе та став лідером чемпіонату: 3-й тур Серії А, матчі суботи