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"Конте – один з найкращих тренерів світу": легендарний Саккі оригінально розкритикував наставника Інтера

18:10 261 Читать на русском
"Конте – один з найкращих тренерів світу": легендарний Саккі оригінально розкритикував наставника Інтера
Антоніо Конте / фото із соцмереж

Колишній тренер Мілана Арріго Саккі поділився думкою про головного тренера Інтера Антоніо Конте.

"Конте – один з найкращих тренерів світу, але він повинен мати більше впевненості в своїх якостях. Він мусить бути сміливішим.

Конте жорстко відреагував на скарги Саррі про нерівні умови Інтера та Ювентуса

Він не повинен залишати в захисті на одного або двох гравців більше, ніж його суперники. Це вічна проблема італійського футболу", – заявив Саккі в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, Конте очолив Інтер минулого літа, міланський клуб після трьох турів набрав максимум очок та одноосібно очолює турнірну таблицю Серії А.

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Теги
Італія Інтер Інтер Антоніо Конте Антоніо Конте Арріго Саккі Арріго Саккі
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