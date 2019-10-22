Коноплянка забив дебютний гол за Шахтар в Лізі чемпіонів, перервавши тривалу гольову засуху

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка відкрив рахунок в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти загребського Динамо.

Цей гол став для українця першим в рамках Ліги чемпіонів після переходу в донецький клуб. Коноплянка вже двічі забивав за Шахтар в УПЛ.

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Додамо, що востаннє Коноплянка забивав у Лізі чемпіонів рівно 4 роки тому – 21 жовтня 2015 року Євген відзначався у воротах Манчестер Сіті, виступаючи у складі Севільї. Команда українця тоді поступилася з рахунком 1:2.