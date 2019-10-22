toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ МАНЧЕСТЕР СІТІ - АТАЛАНТА

Коноплянка забив дебютний гол за Шахтар в Лізі чемпіонів, перервавши тривалу гольову засуху

21:20 1749 Читать на русском
Коноплянка забив дебютний гол за Шахтар в Лізі чемпіонів, перервавши тривалу гольову засуху
Євген Коноплянка / фото: ФК Шахтар

 Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка відкрив рахунок в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти загребського Динамо.

16’ Євген Коноплянка
75’ Додо
 
Дані Ольмо 25’
Міслав Оршіч 60’
16’ Євген Коноплянка
25’ Дані Ольмо
60’ Міслав Оршіч
75’ Додо

Цей гол став для українця першим в рамках Ліги чемпіонів після переходу в донецький клуб. Коноплянка вже двічі забивав за Шахтар в УПЛ.

Шахтар – Динамо Загреб: Коноплянка швидко відкрив рахунок, але "гірників" покарали за провали в першому таймі

Додамо, що востаннє Коноплянка забивав у Лізі чемпіонів рівно 4 роки тому – 21 жовтня 2015 року Євген відзначався у воротах Манчестер Сіті, виступаючи у складі Севільї. Команда українця тоді поступилася з рахунком 1:2.

blog_ava
Наші за кордоном: Яремчук зберігає темп, стильний Зозуля, краса від Яковенка, важлива роль українців у Білорусі
15:02
12846
Теги
Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Шахтар - Динамо Загреб Відеоновини Євген Коноплянка Євген Коноплянка
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
9
хв
Шкендія U-19
15:30
Динамо U-19
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук