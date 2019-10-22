Коноплянка забив дебютний гол за Шахтар в Лізі чемпіонів, перервавши тривалу гольову засуху

Ліга чемпіонів — 22:55 403
-
Шахтар – Динамо Загреб: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру
-
Маліновський забив Манчестер Сіті прем’єрний гол у Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 22:42 2563
-
Манчестер Сіті – Аталанта: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів за участі МаліновськогоЛіга чемпіонів — 21:55 1784
-
Шахтар розписав нервову нічию з Динамо Загреб у Лізі чемпіонів – Пятов привіз ідіотичний гол, Додо врятував "гірників"Ліга чемпіонів — 21:48 5025
-
Шахтар – Динамо Загреб: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів – як це булоЛіга чемпіонів — 19:48 24671