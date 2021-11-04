"Коноплянка та Судаков опинились в Інтері": як Шериф сконфузився перед матчем Ліги чемпіонів
14:44 - Читать на русском
Прес-служба молдовського Шерифа перестаралась з презентацією футболістів Інтера.
завершено
Марцело Брозовіч 54’
Мілан Шкріняр 66’
Алексіс Санчес 82’
54’ Марцело Брозовіч
66’ Мілан Шкріняр
82’ Алексіс Санчес
У традиційних предматчевих програмках на фанатів Шерифа очікував сюрприз. У списку футболістів Інтера опинились одразу троє представників Шахтаря.
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Півзахисникам Євгену Коноплянці, Георгію Судакову, а також бразильському форварду Фернандо пощастило "долучитись" до чинного чемпіона Італії, повідомляє Tribuna.
За таку халатність до своєї команди гравці Інтера покарали клуб Вернидуба (3:1).
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