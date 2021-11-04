Пресс-служба молдавского Шерифа перестаралась с презентацией футболистов Интера.

В традиционных предматчевых программах фанатов Шерифа ожидал сюрприз. В списке футболистов Интера оказались сразу три представителя Шахтера.

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Полузащитникам Евгению Коноплянке, Георгию Судакову, а также бразильскому форварду Фернандо удалось "присоединиться" к действующему чемпиону Италии, сообщает Tribuna.

За такую халатность к своей команде игроки Интера наказали клуб Вернидуба (3:1).

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