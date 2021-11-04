"Коноплянка и Судаков оказались в Интере": как Шериф сконфузился перед матчем Лиги чемпионов
14:44 - Читати українською
Пресс-служба молдавского Шерифа перестаралась с презентацией футболистов Интера.
завершено
Марцело Брозович 54’
Милан Шкриняр 66’
Алексис Санчес 82’
54’ Марцело Брозович
66’ Милан Шкриняр
82’ Алексис Санчес
В традиционных предматчевых программах фанатов Шерифа ожидал сюрприз. В списке футболистов Интера оказались сразу три представителя Шахтера.
Вернидуб озвучил цели Шерифа в Лиге чемпионов
Полузащитникам Евгению Коноплянке, Георгию Судакову, а также бразильскому форварду Фернандо удалось "присоединиться" к действующему чемпиону Италии, сообщает Tribuna.
За такую халатность к своей команде игроки Интера наказали клуб Вернидуба (3:1).
Вернидуб с Шерифом снова бессилен против Интера: худший матч нашего тренера, Шахтер подталкивают к пропасти
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter