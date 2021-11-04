"Складна гра проти сильного суперника. Грали з гідністю, забили красивий гол, але припускалися помилок. Рухаємося далі, залишилося два матчі.

Друга поспіль поразка Вернидуба у відеоогляді матчу Шериф – Інтер – 1:3

Шериф хоче вийти у плей-оф Ліги чемпіонів", – цитує Вернидуба сайт УЄФА.

Після 4-х турів групового етапу Ліги чемпіонів Шериф розташувався на третій сходинці із 6-ма очками. Підопічні Вернидуба випереджають Шахтар, у якого лише один заліковий бал. Нагадаємо, у першій зустрічі "гірники" сенсаційно поступились Шерифу (0:2).

Вернидуб із Шерифом знову безсилий проти Інтера: найгірший матч нашого тренера, Шахтар підштовхують до прірви