Коноплянка проти Порту: активна гра, єдина небезпека для Касільяса, похвала від ЗМІ та визнання фанатами

Хавбек Шальке Євген Коноплянка провів непоганий матч проти Порту в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

Попри заслужену поразку своєї команди, яка продемонструвала дуже низький рівень гри на Драгау, Коноплянка був одним з найактивніших футболістів у складі Шальке.

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Українець не соромився брати на себе гру та регулярно допомагав партнерам при обороні власних воріт. Зрештою, саме Коноплянка організував єдину гольову атаку Шальке, яка завершилась призначенням пенальті у ворота Касільяса. Євген після сольного проходу виконав хорошу передачу в штрафний майданчик Порту, а м'яч рикошетом від Руді зачепив руку Олівера Торреса. Рефері без вагань вказав на "позначку" – Бенталеб холоднокровно виконав вирок.

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Крім цього, саме Коноплянка був автором єдиного удару з гри німецької команди по воротах легендарного Касільяса. На 54-й хвилині українець без особливого успіху перевірив на пильність чемпіона європи та світу.

За підрахунками статистичного порталу SofaScore, Коноплянка зробив за матч 14 передач з точністю 82%. Значно гірше наш хавбек виконував навіси, лише раз знайшовши адреса з чотирьох спроб.

Українець виграв трохи більше половини власних єдиноборств (5 з 9), а також здійснив два вдалі обіграші. Крім цього, Коно відзначився двома перехопленнями м'яча та одного разу змусив суперника порушити на собі правила.

Коноплянка отримав від SofaScore 6,6 бала, що стало другим найкращим показником (разом з Бенталебом) серед усіх гравців команди Тедеско. Вище був оцінений лише центральний оборонець "кобальтових" Налдо (6,8).

Аналітичний портал WhoScored також вважає, що Коноплянка був одним з найкращих у команді переможених – 6,6. Щоправда, вищий бал за Євгена отримав не лише Налдо, але й Каліджурі, який був замінений на 62-й хвилині матчу.

Не залишилась непомітною наполегливість українського вінгера й німецькими ЗМІ. Видання Ruhr Nachrichten, зокрема, поставило Коно 4 бали. Аналогічну оцінку отримали ще чотири виконавці Шальке, а меншу – лише два гравці (Ферманн та Бенталеб).

"Після тривалої перерви Коноплянка знову з'явився у стартовому складі. Українець був активним, але на завершальній стадії йому не вистачало удачі. Саме Євгену належить єдиний удар на 54-й хвилині, з яким без особливих проблем впорався Касільяс. Єдиний гол Шальке також підготував Коно", – пише Ruhr Nachrichten.

Цікаво, що читачі видання вважають Коноплянку найкращим у Шальке серед польових гравців – 3,5. Вищий бал отримав лише голкіпер Ферманн (3,2).

Авторитетний Kicker, низько оцінивши гру всіх футболістів Шальке, поставив Коноплянці 4,5 бала. Більше отримали лише двоє – Бенталеб (4) та Ферманн (2,5).