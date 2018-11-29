Порту – Шальке – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Порту на власному стадіоні спокійно переграв німецький Шальке з Євгеном Коноплянкою у складі. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів зустрічі.
Ліга чемпіонів, 5 тур, група D
Порту – Шальке – 3:1
Голи: Мілітао, 52, Корона, 55, Марега, 90+4 – Бенталеб, 88 (пен)
Усі голи були забиті після перерви. Мілітао та Корона впродовж трьох хвилин на старті другого тайму зробили перевагу "драконів" переконливою.
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Інтрига повернулася на 88-й хвилині: Коноплянка прострілив зліва, а оборонець Порту зіграв рукою – пенальті. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Набіль Бенталеб. Проте, відігратися Шальке не зумів. Більше того, на 90+4-й хвилині Марега скористався провалом "кобальтових" у центрі оборони й встановив остаточний результат – 3:1 на користь португальського гранда.