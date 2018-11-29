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Порту – Шальке – 3:1 – відео голів та огляд матчу

11:53 394 Читать на русском
Порту – Шальке – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Порту – Шальке – 3:1 – відео голів та огляд матчу / твіттер Шальке

Порту на власному стадіоні спокійно переграв німецький Шальке з Євгеном Коноплянкою у складі. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів зустрічі.

Ліга чемпіонів, 5 тур, група D

Порту – Шальке – 3:1

Голи: Мілітао, 52, Корона, 55, Марега, 90+4 – Бенталеб, 88 (пен)

Усі голи були забиті після перерви. Мілітао та Корона впродовж трьох хвилин на старті другого тайму зробили перевагу "драконів" переконливою.

Шальке з Коноплянкою програв Порту, але вийшов у 1/8 Ліги чемпіонів, Наполі впевнено переміг Црвену Звезду

Інтрига повернулася на 88-й хвилині: Коноплянка прострілив зліва, а оборонець Порту зіграв рукою – пенальті. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Набіль Бенталеб. Проте, відігратися Шальке не зумів. Більше того, на 90+4-й хвилині Марега скористався провалом "кобальтових" у центрі оборони й встановив остаточний результат – 3:1 на користь португальського гранда.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга чемпіонів5 турЕстадіо ду Драгау (Порту)

Порту - Шальке: Середа 28 листопада 2018

Порту
Матч завершено
3 : 1
Шальке
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