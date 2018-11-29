Коноплянка против Порту: активная игра, единственная опасность для Касильяса, похвала от СМИ и признание от фанатов

Хавбек Шальке Евгений Коноплянка провел неплохой мат против Порту в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Несмотря на заслуженное поражение своей команды, которая продемонстрировала очень низкий уровень игры на Драгау, Коноплянка был одним из самых активных футболистов в составе Шальке.

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Украинец не стеснялся брать на себя игру и регулярно помагал партнерам при обороне собственных ворот. В конце концов, именно Коноплянка организовал единую голевую атаку Шальке, которая завершилась назначением пенальти в ворота Касильяса. Евгений после сольного прохода выполнил хорошую передачу в штрафную Порту, а мяч рикошетом от Руди задел руку Оливера Торреса. Рефери без колебаний указал на "отметку" – Бенталеб хладнокровно исполнил приговор.

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Кроме этого, именно Коноплянка был автором единственного удара с игры немецкой команды по воротам легендарного Касильяса. На 54-й минуте украинец без особого успеха проверил на бдительность чемпиона европы и мира.

По подсчетам статистического портала SofaScore, Коноплянка сделал за матч 14 передач с точностью 82%. Значительно хуже наш хавбек выполнял навесы, только раз найдя адресата из четырех попыток.

Украинец выиграл чуть больше половины собственных единоборств (5 из 9), а также совершил два удачных обыгрыша. Кроме этого, Коно отметился двумя перехватами мяча и однажды заставил соперника нарушить на себе правила.

Коноплянка получил от SofaScore 6,6 балла, что стало вторым лучшим показателем (вместе с Бенталебом) среди всех игроков команды Тедеско. Выше был оценен лишь центральный защитник "кобальтовых" Налдо (6,8).

Аналитический портал WhoScored также считает, что Коноплянка был одним из лучших в команде проигравших – 6,6. Правда, высший балл за Евгения получил не только Налдо, но и Калиджури, который был заменен на 62-й минуте матча.

Не осталась незаметной настойчивость украинского вингера и немецкими СМИ. Издание Ruhr Nachrichten, в частности, поставило Коно 4 балла. Аналогичную оценку получили еще четыре исполнителя Шальке, а меньшую – только два игрока (Ферманн и Бенталеб).

"После длительного перерыва Коноплянка вновь появился в стартовом составе. Украинец был активным, но на завершающей стадии ему не хватало удачи. Именно Евгению принадлежит единственный удар на 54-й минуте, с которым без особых проблем справился Касильяс. Единственный гол Шальке также подготовил Коно", – пишет Ruhr Nachrichten.

Интересно, что читатели издания считают Коноплянку лучшим в Шальке среди полевых игроков – 3,5. Высший балл получил лишь голкипер Ферманн (3,2).

Авторитетный Kicker, низко оценив игру всех футболистов Шальке, поставил Коноплянке 4,5 балла. Больше получили только двое – Бенталеб (4) и Ферманн (2,5).