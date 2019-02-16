Коман отримав чергову травму та ризикує не зіграти з Ліверпулем – раніше він висловив готовність завершити кар'єру

Атакувальний півзахисник Баварії Кінгслі Коман може пропустити поєдинок проти Ліверпуля в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Француз у вчорашньому матчі проти Аугсбурга отримав пошкодження.

Кінгслі Коман, який у поєдинку Аугсбург – Баварія оформив дубль та віддав асист, знову отримав травму. Участь 22-річного француза в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля опинилась під загрозою.

Аугсбург – Баварія – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Коман знову пошкодив щиколотку, через травму якої вже неодноразово опинявся поза грою. Раніше француз заявляв, що не витримає ще однієї операції та готовий навіть завершити кар'єру.

"Стан Комана буде оцінений додатково. Я все ще сподіваюсь, що він допоможе нам в матчі з Ліверпулем, але боюся щось загадувати. Ситуація виглядала серйозною", – цитує головного тренера Баварії Ніко Ковача офіційний твіттер мюнхенців.

Матч Ліверпуль – Баварія пройде 19 лютого на Енфілді. Початок о 22:00. До слова, у цьому матчі Баварії через дискваліфікацію не допоможе Томас Мюллєр.