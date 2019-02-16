Коман получил очередную травму и рискует не сыграть с Ливерпулем – раньше он выразил готовность завершить карьеру

Атакующий полузащитник Баварии Кингсли Коман может пропустить поединок против Ливерпуля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19. Француз во вчерашнем матче против Аугсбурга получил повреждение.

Кингсли Коман, который в поединке Аугсбург – Бавария оформил дубль и отдал ассист, снова получил травму. Участие 22-летнего француза в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля оказалась под угрозой.

Аугсбург – Бавария – 2:3 – видео голов и обзор матча

Коман снова повредил лодыжку, из-за травмы которой уже неоднократно оказывался вне игры. Ранее француз заявлял, что не выдержит еще одной операции и готов даже завершить карьеру.

"Состояние Комана будет оценено дополнительно. Я все еще надеюсь, что он поможет нам в матче с Ливерпулем, но боюсь что-то загадывать. Ситуация выглядела серьезной", – цитирует главного тренера Баварии Нико Ковача официальный твиттер мюнхенцев.

Матч Ливерпуль – Бавария пройдет 19 февраля на Энфилде. Начало в 22:00. К слову, в этом матче Баварии из-за дисквалификации не поможет Томас Мюллер.