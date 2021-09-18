"Найскладнішим цей момент був для Колі Шапаренка, я так думаю. Так, всі вже думали, що забили на останніх секундах, і що перемогли. Там буквально залишалося 20 секунд. І підняли "поза грою"... Там був чистий офсайд, якщо дивитися по епізоду.

Скасований гол Шапаренка у відеоогляді матчу Динамо – Бенфіка

Так що я б не сказав, що вкрали перемогу. Колись і нам допоможе VAR. Зараз він нам не допоміг. Ми могли програти, могли і виграти.

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Я вважаю, що нічия – закономірний результат. Сказав Ромі Яремчуку після матчу, що вони відскочили, а він те ж саме сказав у відповідь мені. Можна сказати, що нічия закономірна, щоб ніхто не був ображений", – сказав Миколенко в інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, Динамо на власному полі розписало безгольову нічию з Бенфікою. Микола Шапаренко вже у доданий час забив, але арбітр після перегляду VAR скасував взяття воріт, зафіксувавши офсайд.

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