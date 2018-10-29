Коку звільнений з Фенербахче

Філліп Коку більше не є головним тренером Фенербахче.

Фенербахче на своєму офіційному сайті повідомив про звільнення з посади головного тренера Філіпа Коку.

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Причиною стали жахливі результати клубу з азійської частини Стамбулу. Після 10 турів команда займає 15 сходинку в турнірній таблиці Суперліги, що біля зони вильоту, та має 9 очок.

2 листопада на Фенербахче чекає стамбульське дербі з Галатасараєм. Початок о 20:00.

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