toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО - ЛЬВІВ ВІШАЙ ШРІВАДДАНАПРАБХА

Коку звільнений з Фенербахче

13:56 366 Читать на русском
Коку звільнений з Фенербахче
Філліп Коку / соцмережі

Філліп Коку більше не є головним тренером Фенербахче.

Фенербахче на своєму офіційному сайті повідомив про звільнення з посади головного тренера Філіпа Коку.

Коноплянка міг заробити пенальті після зіткнення з Муслерою – суперечливий епізод за участю українця

Причиною стали жахливі результати клубу з азійської частини Стамбулу. Після 10 турів команда займає 15 сходинку в турнірній таблиці Суперліги, що біля зони вильоту, та має 9 очок.

2 листопада на Фенербахче чекає стамбульське дербі з Галатасараєм. Початок о 20:00.

Бурда зацікавив Галатасарай – перехід може відбутися вже взимку

Теги
Туреччина Фенербахче Фенербахче Філліп Коку Філліп Коку
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
1
хв
Бертон Альбіон
21:45
Ноттінгем Форест
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук