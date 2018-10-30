Коку уволен из Фенербахче

Филлип Коку больше не является главным тренером Фенербахче.

Фенербахче на своем официальном сайте сообщил об увольнении с поста главного тренера Филиппа Коку.

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Причиной стали ужасные результаты клуба из азиатской части Стамбула. После 10 туров команда занимает 15 строчку в турнирной таблице Суперлиги, что у зоны вылета, и 9 очков.

2 ноября на Фенербахче ждет стамбульское дерби с Галатасараем. Начало в 20:00.

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