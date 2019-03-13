toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАЛЬКЕ ЮВЕНТУС - АТЛЕТІКО БАРСЕЛОНА - ЛІОН БАВАРІЯ - ЛІВЕРПУЛЬ

Коке: Ювентус виявився наполегливішим та реалізував свої моменти

09:21 257 Читать на русском
Коке: Ювентус виявився наполегливішим та реалізував свої моменти
Коке / УЄФА

Півзахисник Атлетіко Коке прокоментував поразку від Ювентуса в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Вечір видався дуже непростим. Суперник виявився настирливий і реалізував свої моменти. Можу лише тільки їх привітати. Ми зіграли краще на Ванда Метрополітано, а сьогодні Ювентус виявився сильнішим. Нам потрібно вивчити свої помилки", – цитує Коке офіційний сайт УЄФА.

Ювентус – Атлетіко – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Ювентус переміг з рахунком 3:0 завдяки хет-трику Кріштіану Роналду та пробився до наступного раунду змагань.

Феноменальний Роналду хет-триком розбив Атлетіко в Турині та вивів Ювентус у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Теги
Ювентус Ювентус Атлетіко Атлетіко Ліга чемпіонів Коке Коке
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
18
хв
Баварія
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук