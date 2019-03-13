Коке: Ювентус виявився наполегливішим та реалізував свої моменти

Півзахисник Атлетіко Коке прокоментував поразку від Ювентуса в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Вечір видався дуже непростим. Суперник виявився настирливий і реалізував свої моменти. Можу лише тільки їх привітати. Ми зіграли краще на Ванда Метрополітано, а сьогодні Ювентус виявився сильнішим. Нам потрібно вивчити свої помилки", – цитує Коке офіційний сайт УЄФА.

Ювентус – Атлетіко – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Ювентус переміг з рахунком 3:0 завдяки хет-трику Кріштіану Роналду та пробився до наступного раунду змагань.

Феноменальний Роналду хет-триком розбив Атлетіко в Турині та вивів Ювентус у чвертьфінал Ліги чемпіонів