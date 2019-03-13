Коке: Ювентус оказался настойчивее и реализовал свои моменты

Полузащитник Атлетико Коке прокомментировал поражение от Ювентуса в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Вечер выдался очень непростым. Соперник оказался настырнее и реализовал свои моменты. Могу лишь только их поздравить. Мы сыграли лучше на Ванда Метрополитано, а сегодня Ювентус оказался сильнее. Нам нужно изучить свои ошибки", – цитирует Коке официальный сайт УЕФА.

Ювентус – Атлетико – 3:0 – видео голов и обзор матча

Ювентус победил со счетом 3:0 благодаря хет-трику Криштиану Роналду и пробился в следующий раунд соревнований.

Феноменальный Роналду хет-триком разбил Атлетико в Турине и вывел Ювентус в четвертьфинал Лиги чемпионов