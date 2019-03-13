Коке: Ювентус оказался настойчивее и реализовал свои моменты

Украина — 11:18 4
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Соль успешно прооперирован и начал реабилитацию после травмы
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"Мир футбола – твой". Роналду показал Симеоне, у кого "большие яйца", и получил послание от Джорджины в слезахЛига чемпионов — 08:53 808
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Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА – как это былоЛига чемпионов — 12 март 2831
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Динамо U-19 в серии пенальти уступило Хоффенхайму U-19 и вылетело из Юношеской лиги УЕФАЛига чемпионов — 12 март 761
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Від Ман Сіті та збірної України – до повного забуття: як склалася доля талантів, які загубилися у Динамо та ШахтаріСергій Тищенко — 12 март 9001