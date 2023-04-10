Ерік-Максім Шупо-Мотінг отримав травму і не зможе допомогти Баварії в першому матчі з Манчестер Сіті.

Центральний нападник Баварії Ерік-Максім Шупо-Мотінг не зіграє в першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів із Манчестер Сіті через травму коліна. Як інформує Sky Sport, камерунець відчуває дискомфорт.

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Сьогодні Баварія вирушила до Манчестера без нього.

Раніше Шупо-Мотінг через аналогічні проблеми пропустив матч із Фрайбургом у Бундеслізі. Згідно з Kicker, участь Еріка-Максіма в наступному матчі чемпіонату Німеччини з Хоффенхаймом також перебуває під питанням.

У нинішньому сезоні 34-річний форвард забив за Баварію 17 м'ячів у всіх турнірах.

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