Ключовий гравець Баварії пропустить матч із Манчестер Сіті
Ерік-Максім Шупо-Мотінг отримав травму і не зможе допомогти Баварії в першому матчі з Манчестер Сіті.
Центральний нападник Баварії Ерік-Максім Шупо-Мотінг не зіграє в першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів із Манчестер Сіті через травму коліна. Як інформує Sky Sport, камерунець відчуває дискомфорт.
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Сьогодні Баварія вирушила до Манчестера без нього.
Раніше Шупо-Мотінг через аналогічні проблеми пропустив матч із Фрайбургом у Бундеслізі. Згідно з Kicker, участь Еріка-Максіма в наступному матчі чемпіонату Німеччини з Хоффенхаймом також перебуває під питанням.
У нинішньому сезоні 34-річний форвард забив за Баварію 17 м'ячів у всіх турнірах.
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