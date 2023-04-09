Баварія підходить до чвертьфіналу Ліги чемпіонів зі змішаними емоціями. Впевнена перемога над Дортмундом вселяє оптимізм, але дві невиразні гри з Фрайбургом додають песимізму.

В 1/4 фіналу Ліги чемпіонів жереб звів головних претендентів на трофей – Манчестер Сіті проти Баварії. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як змінилися шанси Мюнхена з новим тренером.

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Баварія звільнила Юліана Нагельсманна, бо розгледіла негативні тенденції в грі команди. На думку мюнхенських босів, з Томасом Тухелем було більше шансів виграти всі трофеї. Взяти требл вже не вийде, адже Баварія вилетіла від Фрайбурга з Кубка Німеччини. Але у чемпіонаті все прекрасно – "ротен" здобули важливі перемоги над Дортмундом і тим же Фрайбургом.

Попереду дуель з Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів. З дуже потужним Манчестер Сіті. Пеп Гвардіола наклав нові шари на свій футбол та виграв 8 останніх матчів із загальним рахунком 31:3. Всі чекали яскравої битви Пепа з Нагельсманном. Тухель – гарантія спокійнішого футболу.

За п'ять останніх його протистоянь з Гвардіолою чотири завершилися з одним голом. Що цікаво, спершу Томас з Челсі постійно обігрував Манчестер Сіті (зокрема у фіналі Ліги чемпіонів-2020/21), а потім Пеп знайшов протиотруту та заслужено взяв реванші.

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Манчестер Сіті зараз виводить контроль матчів на інший рівень. "Містяни" душать будь-якого суперника в будь-якому сценарії. З Холандом чи без. Ліверпуль пересвідчився. Тухель, як один з головних послідовників Гвардіоли (Пеп радив Томаса в Баварію після себе), намагається досягти того ж у Мюнхені. Після трьох матчів помітні перші новинки, хоч їх і небагато.

Головне враження – Баварія стала обережнішою. Більше перепасовок у безпечних зонах, довші атаки, менше спроб загострення. Під час трансляцій було помітно, як Тухель заспокоює своїх футболістів, просить не метушитися.

Наслідком такого плану стало зміщення акценту на фланги, де втрати м'яча не настільки страшні. Якщо Нагельсманн максимально насичував гравцями центр (ставив дві "десятки", залишаючи по одному футболісту на весь фланг), то Тухель навпаки будує атаки через бровки.

Черговий тренер намагається створити зручні умови для Сане. Лерой виходив вже і справа, і зліва. В його зоні команда створює чисельну більшість і комбінує, а через протилежний фланг – атакує на швидкості. Ні Мане, ні Гнабрі миттєво реанімувати не вдається, а от Шупо-Мотінг ще частіше відтягується в глибину.

На дебютний матч проти Дортмунда Тухель відкотив Баварію до класичних 4-2-3-1. У стандартному варіанті бачимо асиметричні фланги з високою позицією Девіса зліва та акуратною грою Павара справа (дуже цікавою буде дуель француза з Грілішем – найкращим гравцем Сіті останніх місяців). Але це не єдиний варіант.

У Баварії класний набір крайніх захисників. Канселу не має стабільного місця в старті, але дає фантастичну різноманітність (все, як торік у Сіті!) для побудови атак. Коли португалець виходить справа, Баварія отримує підтримку атаки з обох флангів. Коли Жоау стартує зліва, то підіймається в опорну, формуючи в першій стадії 3+2. Як Зінченко в Арсеналі, або ж як Стоунз (з іншого флангу) в сучасному Ман Сіті.

Варто поговорити про реалізацію команди Тухеля, яка змарнувала купу моментів (8 явних гольових шансів) у других таймах двох матчів Бундесліги. Гнабрі, Мане, Сане і навіть Мюллєр занадто часто пробачають суперникам. Величезний контраст на фоні Холанда, який поклав вже 38 голів за сезон.

Як не дивно, але важливою зброєю Тухеля на початковому етапі стали стандарти. Борусії ключовий другий гол забили з кутового, єдиний м'яч у ворота Фрайбурга в Кубку Німеччини – також.

І це вже якраз результат роботи Тухеля, а не використання бази Фліка. Томас відразу навчив гравців свого фірмового трюку, коли під час подачі кутових лише два гравці розташовуються в центрі штрафного, а ще 4 групою набігають в зону завершення.

Не можна сказати, що Баварія стала сильнішою з новим тренером. Менше провалів в обороні, але й менше гостроти біля чужих воріт. Поки Дортмунд не привіз собі гол, "ротен" не мали жодної переваги в Классікері. За перший тайм лігового матчу з Фрайбургом мюнхенці не створили майже нічого – врятував шальний гол де Лігта. А в кубковій грі з Фрайбургом всі 90 хвилин виникали проблеми з перетворенням перепасовок в моменти.

Манчестер Сіті все ж підходить до чвертьфіналу Ліги чемпіонів незначним фаворитом. Тухель і Гвардіола спробують переконтролювати один одного, звівши ризики до мінімуму.

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