"Манчестер Сіті – дуже сильна команда, там багато якісних гравців. У майбутній грі буде важливо робити все разом – так ми оборонялися проти ПСЖ, проти Мбаппе, Мессі та Неймара. Складно вигравати завжди боротьбу віч-на-віч проти таких футболістів. Але якщо ми зіграємо з розумом і діятимемо спільно, то все можливо.

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Моє винесення м'яча з лінії проти ПСЖ? Це був важливий момент гри. Найважливіше було діяти на випередження. Я побачив, що Ян Зоммер має невеликі проблеми, і побіг до воріт, щоб встигнути до м'яча. Після цієї дії я відчув енергію всього стадіону.

Ми не пропустили у семи матчах Ліги чемпіонів і здобули вісім перемог. Тепер ми зіграємо проти ще однієї дуже сильної команди. Сподіваюся, ми зможемо продовжити цю серію", – розповів Де Ліхт клубному каналу.

Маттейс де Лігт в цьому сезоні в Бундеслізі провів за мюнхенців 24 матча, в яких забив три голи та оформив одну результативну передачу. Нагадаємо, що Баварія зіграє в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, у вівторок, 11 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.