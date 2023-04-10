Эрик-Максим Шупо-Мотинг получил травму и не сможет помочь Баварии в первом матче с Манчестер Сити.

Центральный нападающий Баварии Эрик-Максим Шупо-Мотинг не сыграет в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с Манчестер Сити из-за травмы колена. Как информирует Sky Sport, камерунец испытывает дискомфорт.

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Сегодня Бавария отправилась в Манчестер без него.

Ранее Шупо-Мотинг из-за аналогичных проблем пропустил матч с Фрайбургом в Бундеслиге. Согласно Kicker, участие Эрика-Максима в следующем матче чемпионата Германии с Хоффенхаймом также находится под вопросом.

В нынешнем сезоне 34-летний форвард забил за Баварию 17 мячей во всех турнирах.

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