Невдалі виступи Динамо та Шахтаря в Лізі чемпіонів поки не вплинули на їхнє становище у клубному рейтингу УЄФА.

У поточному п'ятирічному циклі Шахтар і Динамо поки що зберігають позиції. "Гірники" втримуються в топ-20, посідаючи 19 місце. Кияни суттєво позаду – "біло-сині" розмістилися на 36-й сходинці рейтингу, зазначає офіційний сайт УАФ.

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Рекордом для Шахтаря є 12 позиція у 2020 році. Найкращий результат Динамо – 23 місце (2018,2019).

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Нагадаємо, Україна вже втратила всіх представників у єврокубковому сезоні 2021/22. Динамо і Шахтар фінішували останніми в груповому турнірі ЛЧ, а Зоря посіла третє місце в групі Ліги конференцій. Колос і Ворскла вилетіли ще у кваліфікації.

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