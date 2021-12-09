"Такого провалу я не пам'ятаю": Маркевич оцінив виступи українських клубів у єврокубках
Відомий тренер Мирон Маркевич розчарований результатами наших грандів на євроарені.
"Результати засмучують уболівальників, але такі зараз реалії. Єдина надія на збірну України, що потрапить до Катару, аби втримати престиж нашого футболу.
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Моменти у наших команд були, але не забили. До того ж, пропускають багато. Молодість є молодістю, особливо задня лінія. Нікуди від цього не дінешся, потрібен досвід. Все починається з оборони. Там не забивають, тут пропускають – складно на щось розраховувати.
Яремчук добре зіграв, вчасно забив гол. Сподіваємося, що й із Шотландією так само зіграє. А от Циганкову треба праву ногу підтягувати, щоби забивати такі голи. Ліва у нього гарна.
Чи зможе Зоря наостанок грюкнути дверима у матчі з Буде-Глімтом? Хотілося б закрити рік на позитивній ноті. Такого провалу я не пам'ятаю", – сказав Маркевич у коментарі Tribuna.
Нагадаємо, Динамо і Шахтар посіли у своїх групах у Лізі чемпіонів останні сходинки, набравши 1 і 2 очки відповідно. Зоря навіть у разі поразки від норвежців фінішує третьою, що, однак, не дозволить їй продовжити виступи у єврокубках.
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