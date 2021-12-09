"Результати засмучують уболівальників, але такі зараз реалії. Єдина надія на збірну України, що потрапить до Катару, аби втримати престиж нашого футболу.

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Моменти у наших команд були, але не забили. До того ж, пропускають багато. Молодість є молодістю, особливо задня лінія. Нікуди від цього не дінешся, потрібен досвід. Все починається з оборони. Там не забивають, тут пропускають – складно на щось розраховувати.

Яремчук добре зіграв, вчасно забив гол. Сподіваємося, що й із Шотландією так само зіграє. А от Циганкову треба праву ногу підтягувати, щоби забивати такі голи. Ліва у нього гарна.

Чи зможе Зоря наостанок грюкнути дверима у матчі з Буде-Глімтом? Хотілося б закрити рік на позитивній ноті. Такого провалу я не пам'ятаю", – сказав Маркевич у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Динамо і Шахтар посіли у своїх групах у Лізі чемпіонів останні сходинки, набравши 1 і 2 очки відповідно. Зоря навіть у разі поразки від норвежців фінішує третьою, що, однак, не дозволить їй продовжити виступи у єврокубках.

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