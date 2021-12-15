Неудачные выступления Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов пока не повлияли на их положение в клубном рейтинге УЕФА.

В текущем пятилетнем цикле Шахтер и Динамо пока сохраняют позиции. "Горняки" удерживаются в топ-20, занимая 19 место. Киевляне существенно позади – "бело-синие" разместились на 36-й строчке рейтинга, отмечает официальный сайт УАФ.

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Рекордом для Шахтера является 12 позиция в 2020 году. Лучший результат Динамо – 23 место (2018,2019).

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Напомним, Украина уже потеряла всех представителей в еврокубковом сезоне 2021/22. Динамо и Шахтер финишировали последними в групповом турнире ЛЧ, а Заря заняла третье место в группе Лиги конференций. Колос и Ворскла вылетели еще в квалификации.

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